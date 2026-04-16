Ексфутболіст загинув поблизу Зальцбурга. Автомобіль, за кермом якого перебував Маннінгер, зіткнувся з поїздом, пише Sky Sport Austria.
Що відомо про кар'єру Маннінгера?
Александер Маннінгер зробив яскраву кар'єру у провідних клубах Європи.
Австрієць голосно заявив про себе 1997 року, перейшовши до лондонського Арсеналу. Спочатку він розглядався лише як дублер легендарного Девіда Сімена, але травма основного воротаря вирішального моменту сезону-1997/98 змусила Алекса вийти на перший план.
Маннінгер видав серію із шести сухих матчів поспіль, яка в тому числі допомогла здобути ключову перемогу над Манчестер Юнайтед на "Олд Траффорд".
Саме ця серія дозволила "канонірам" зробити ривок та оформити золотий дубль (перемогу в АПЛ та Кубку Англії). У березні 1998 Алекс був визнаний гравцем місяця в Прем'єр-лізі.
Після Англії Маннінгер успішно виступав в Італії, пише tochka.by. 2008 року він приєднався до Ювентуса, де йому знову довелося взяти на себе роль другого номера – цього разу за спиною Джанлуїджі Буффона.
Перехід до Ліверпуля
Останнім клубом Алекса став Ліверпуль, куди його у віці 39 років запросив Юрген Клопп.
Тренер зазначав, що досвід та професіоналізм австрійця мали колосальне значення для атмосфери у роздягальні.
У складі збірної Австрії Маннінгер провів 33 матчі, представляючи країну на домашньому Євро-2008.
Світ футболу висловлює співчуття родині та близьким легендарного голкіпера.
Він залишиться в пам'яті як людина, яка завжди була готова прийти на допомогу команді в найскладніший момент і впоратися з цим завданням блискуче.