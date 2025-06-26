Украинский победитель зимних Олимпийских игр претендует на должность в МОК

Александр Абраменко в прошлом году окончательно попрощался со спортом. Теперь же фристайлист попробует себя на административной должности.

Международный олимпийский комитет готовится к избранию новой Комиссии атлетов. Как стало известно 24 Каналу со ссылкой на сайт МОК, среди претендентов на место в органе будет и украинец.

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Абраменко среди претендентов

В список кандидатов в состав Комиссии попал 37-летний Александр Абраменко. В прошлом году спортсмен объявил о завершении карьеры фристайлиста. Всего претендентов будет 11:

Александр Абраменко (Украина)

(Украина) Адам Конья (Венгрия)

(Венгрия) Юнджон Вон (Южная Корея)

(Южная Корея) Магнус Недреготтен (Норвегия)

(Норвегия) Илкка Херола (Финляндия)

(Финляндия) Йоханна Талигярм (Эстония)

(Эстония) Дарио Колонья (Швейцария)

(Швейцария) Йоган Гонсалвеш Гутт (Восточный Тимор)

(Восточный Тимор) Хань Цун (Китай)

(Китай) Мариэль Томпсон (Канада)

(Канада) Жанбота Алдабергенова (Казахстан)

Выборы состоятся во время зимней Олимпиады-2026 в Милане, их процесс затянется с 30 января по 18 февраля. В Комиссию атлетов попадут двое кандидатов. Участие в выборах будут принимать все спортсмены, которые будут участвовать на Олимпийских играх.

Для этого в олимпийских поселках обустроят специальные участки. Кандидаты будут избраны на восьмилетний срок. Напомним, что уроженец Харьковщины является одним из самых успешных украинцев в зимних видах спорта.

В 2019 году он взял серебряную медаль на чемпионате мира, а за год до этого взял "золото" Олимпиады. В 2022-м Александру покорилась еще и серебряная награда Игр. Ранее Абраменко назвал причины завершения спортивной карьеры.