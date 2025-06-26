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26 июня, 23:27
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Украинский победитель зимних Олимпийских игр претендует на должность в МОК

Анатолий Дерека
Основні тези
  • Александр Абраменко претендует на место в Комиссии атлетов МОК.
  • В прошлом году украинский победитель Олимпиады-2018 завершил карьеру.

Александр Абраменко в прошлом году окончательно попрощался со спортом. Теперь же фристайлист попробует себя на административной должности.

Международный олимпийский комитет готовится к избранию новой Комиссии атлетов. Как стало известно 24 Каналу со ссылкой на сайт МОК, среди претендентов на место в органе будет и украинец.

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Абраменко среди претендентов

В список кандидатов в состав Комиссии попал 37-летний Александр Абраменко. В прошлом году спортсмен объявил о завершении карьеры фристайлиста. Всего претендентов будет 11:

  • Александр Абраменко (Украина)
  • Адам Конья (Венгрия)
  • Юнджон Вон (Южная Корея)
  • Магнус Недреготтен (Норвегия)
  • Илкка Херола (Финляндия)
  • Йоханна Талигярм (Эстония)
  • Дарио Колонья (Швейцария)
  • Йоган Гонсалвеш Гутт (Восточный Тимор)
  • Хань Цун (Китай)
  • Мариэль Томпсон (Канада)
  • Жанбота Алдабергенова (Казахстан)

Выборы состоятся во время зимней Олимпиады-2026 в Милане, их процесс затянется с 30 января по 18 февраля. В Комиссию атлетов попадут двое кандидатов. Участие в выборах будут принимать все спортсмены, которые будут участвовать на Олимпийских играх.

Для этого в олимпийских поселках обустроят специальные участки. Кандидаты будут избраны на восьмилетний срок. Напомним, что уроженец Харьковщины является одним из самых успешных украинцев в зимних видах спорта.

В 2019 году он взял серебряную медаль на чемпионате мира, а за год до этого взял "золото" Олимпиады. В 2022-м Александру покорилась еще и серебряная награда Игр. Ранее Абраменко назвал причины завершения спортивной карьеры.