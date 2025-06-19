Алиев жестко разнес молодежную сборную Украины после вылета с Евро-2025

В среду, 18 июня, молодежная сборная Украины уступила Нидерландам со счетом 2:0. Таким образом команда вылетела с Евро-2025.

Бывший футболист Динамо Александр Алиев прокомментировал вылет молодежной сборной Украины с Евро-2025. Он высказал жесткую критику в сторону команды, пишет 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал "Бомбардир".

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Что сказал Алиев о провале

Экс-футболист, что молодежная сборная Украины в очередной раз "обосралась".

Мальчики, вы все играете в УПЛ в основном составе, но вы вчера просто обосрались. Так что никогда не раскрывайте своего рта, а просто играйте в футбол или играйте в свои PSP, PlayStation,

– сказал Александр Алиев.

В частности он сказал, что в свое время, они хоть и пили, но играли и добивались больших результатов.

"Поэтому я вам так хочу сказать: мне стыдно за вас, за то, что вы защищаете честь нашей страны. И пацанам стыдно, которые находятся на передовой. Всех обнял, поднял и приподнял. А вы задумайтесь, б***ь", – добавил Александр Алиев.

Напомним, что в апреле этого года Александра Алиева был остановлен за рулем в состоянии алкогольного опьянения, также ему инкриминировали мелкое хулиганство.