Александр Бондарев стал наиболее известным украинским автогонщиком современности. 16-летний парень совершил скачок в карьере и сейчас выступает в Формуле-4, сообщает 24 Канал.

С кем общается Бондарев?

Парень активно прогрессирует для дебюта в Формуле-1. При этом у украинца есть связи в "королевских" гонках. В эксклюзивном интервью 24 Каналу Бондарев рассказал, с кем из гонщиков Ф-1 общается.

Общаюсь с Андреа Кими Антонелли. С ним мы знакомы еще когда я был в картинге. Также с Олли Берманом, у нас общий менеджер Крис Гарфилд. Что касается советов, то они советуют очень внимательно слушать инженеров и тренеров. Это поможет избежать многих ошибок на трассе,

– отмечает парень.

К слову, в 2022 году Бондарев попал в жуткую аварию на одном из этапов чемпионата Европы. Александру понадобилось около 5 месяцев на восстановление.

После того инцидента украинца поддержал пилот Феррари Шарль Леклер. Монегаск записал видео для Бондарева и мотивировал его на скорейшее выздоровление.

Напомним, что сейчас Бондарев выступает в Формуле-4 за итальянскую команду Prema Racing. В начале августа украинец выиграл свой первый этап в карьере, торжествуя на автодроме в Имоле.