Гонки довольно опасный вид спорта. Гонщики рискуют собственной жизнью каждый раз, появляясь на трассе автодрома, хотя в последние годы уровень безопасности значительно вырос.

Александр Бондарев в свое время попал в ужасную аварию во время гонки. Украинский пилот Prema Racing рассказал о жутком инциденте, реабилитации и возвращении к гонкам, сообщает 24 канал.

Читайте также Историческая победа, жуткая авария и путь в Формулу-1: интервью с гонщиком Бондаревым

Что помогло Бондареву после аварии?

13 апреля Александр Бондарев попал в аварию на гонках в Испании. Украинский пилот рассказал, что получил перелом ноги из-за того, что на него наехал карт соперника в Зуере.

Бондарев признался, что реабилитация длилась около полугода. За это время Александр перенес 10 операций, ведь травма была довольно тяжелой. Пилот Prema Racing рассказал, что сталкивался с сомнениями относительно возвращения к гонкам.

Были моменты, когда я сомневался, смогу ли вернуться. Но моя семья, особенно мама, папа и дедушка, поддерживали меня каждый день. Я также работал с психологом, чтобы преодолеть страх возвращения на трассу. Моя мечта о Формуле-1 и любовь к гонкам помогли мне не сдаваться. Первая гонка после травмы, LeCont Trophy в Валенсии, где я финишировал вторым, показала мне, что я могу это сделать. Это дало мне уверенность, что я сильнее, чем думал,

– рассказал Бондарев.

Стоит отметить, что после аварию Александра Бондарева поддержал Шарль Леклер из Феррари. Именитый гонщик Формулы-1 пожелал украинцу не сдаваться и быстрого выздоровления.



Леклер поддержал Бондарева: смотрите видео

По словам Александра, поддержка Леклера дала огромный заряд мотивации, ведь он один из его героев в Формуле-1. Бондарев отметил, что он очень благодарен монегаску за его слова.

Ранее сообщалось о том, что Александр Бондарев рассказал о пилоте Формулы-1, который является его кумиром.