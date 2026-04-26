Одним из поединков стало противостояние, в котором греческий теннисист Стефанос Циципас победил казахстанского спортсмена, бывшего представителя России Александра Бублика, в двух сетах со счетом 6:2, 7:5 за 1 час 15 минут. Об этом сообщает 24 Канал.

Что произошло после игры Циципаса против Бублика?

Бывший российский теннисист, который теперь выступает за Казахстан, неожиданно уступил Циципасу. Одиннадцатая ракетка мира покинула турнир, проиграв спортсмену с 80-й строчки рейтинга.

Греческий теннисист одержал победу в двух сетах и выбил соперника с Мадридского ATP 1000. Это была третья очная встреча обоих – все три раза побеждал Циципас. После поражения Бублик эмоционально разбил ракетку.

Что произошло на чемпионате Европы по тяжелой атлетике?

Украинская тяжелоатлетка Ирина Домбровская стала одной из самых ярких участниц чемпионата Европы-2026 в Батуми, получив три бронзовые медали – в рывке, толчке и по сумме двоеборья.

Однако внимание журналистов и зрителей привлекло не только ее спортивное мастерство, но и принципиальная позиция во время церемонии награждения: 22-летняя спортсменка отказалась от совместного фото с российской атлеткой Варварой Кузьминой, которая стояла рядом на пьедестале.

Президент Европейской федерации тяжелой атлетики Астрит Хасани раскритиковал такое поведение Домбровской, отметив, что "спорт вне политики", сообщает "Трибуна".