Одним із поєдинків стало протистояння, в якому грецький тенісист Стефанос Циципас переміг казахстанського спортсмена, колишнього представника Росії Олександра Бублика, у двох сетах із рахунком 6:2, 7:5 за 1 годину 15 хвилин. Про це повідомляє 24 Канал.

Що сталося після гри Циципаса проти Бублика?

Колишній російський тенісист, який тепер виступає за Казахстан, несподівано поступився Циципасу. Одинадцята ракетка світу залишила турнір, програвши спортсмену з 80-го рядка рейтингу.

Грецький тенісист здобув перемогу у двох сетах і вибив суперника з Мадридського ATP 1000. Це була третя очна зустріч обох – усі три рази перемагав Циципас. Після поразки Бублик емоційно розбив ракетку.

Що сталося на чемпіонаті Європи з важкої атлетики?

Українська важкоатлетка Ірина Домбровська стала однією з найяскравіших учасниць чемпіонату Європи-2026 у Батумі, здобувши три бронзові медалі – у ривку, поштовху та за сумою двоборства.

Однак увагу журналістів і глядачів привернула не лише її спортивна майстерність, а й принципова позиція під час церемонії нагородження: 22-річна спортсменка відмовилася від спільного фото з російською атлеткою Варварою Кузьміною, яка стояла поруч на п'єдесталі.

Президент Європейської федерації важкої атлетики Астріт Хасані розкритикував таку поведінку Домбровської, зазначивши, що "спорт поза політикою", повідомляє "Трибуна".