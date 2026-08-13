Видео с тренировки спортсмена появилось 12 августа на странице Федерации бокса Украины в инстаграме. Поединок состоится в рамках масштабного благотворительного вечера бокса Rising Stars II, посвященного Дню независимости Украины.

Следующий бой Хижняка: что известно

Пока имя будущего соперника украинца официально не разглашается. Также организаторы обещают объявить чуть позже конкретный титул и пояс, за который будет бороться боксер.

Хижняк готовится к следующему бою: смотрите видео от ФБУ

Напомним, что свой последний бой Хижняк провел совсем недавно, 25 июля, в Джидде (Саудовская Аравия). Тогда в андеркарде поединка между Энтони Джошуа и Кристианом Пренгой украинец одержал досрочную победу, нокаутировав во втором раунде ранее непобедимого французского полутяжеловеса Ленни Патрача.

На сегодняшний день Хижняк имеет безупречную статистику на профессиональном ринге (2 – 0), причем оба поединка он завершил досрочными победами нокаутом.

Он успешно начал профессиональную боксерскую карьеру 21 марта в Киеве, одержав убедительную победу нокаутом уже в первом раунде. Его соперником был колумбиец Вильмер Барон.