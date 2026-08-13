Відео з підготовки спортсмена з'явилося 12 серпня на інстаграм-сторінці Федерації боксу України. Поєдинок відбудеться в межах масштабного благодійного вечора боксу Rising Stars II, присвяченого Дню Незалежності України.

Наступний бій Хижняка: що відомо

Наразі ім'я майбутнього опонента українця офіційно не розголошують. Також організатори обіцяють оголосити трохи згодом конкретний титул та пояс, за який змагатиметься боксер.

Хижняк готується до наступного бою: дивіться відео від ФБУ

Нагадаємо, що свій останній бій Хижняк провів зовсім нещодавно, 25 липня, у Джидді (Саудівська Аравія). Тоді в андеркарді поєдинку між Ентоні Джошуа та Крістіаном Пренгою українець здобув дострокову перемогу, нокаутувавши у другому раунді раніше непереможеного французького напівважковаговика Ленні Патрача.

На сьогодні Хижняк має бездоганну статистику на професійному ринзі (2 – 0), причому обидва поєдинки він завершив достроковими перемогами нокаутом.

Він успішно розпочав професійну боксерську кар'єру 21 березня в Києві, здобувши переконливу перемогу нокаутом уже в першому раунді. Його суперником був колумбієць Вільмер Барон.