23 мая, 16:49
Вечер боя Усик – Верховен мог получить еще одного украинского бойца

Александра Власова

В субботу, 23 мая, состоится поединок Александра Усика против Рико Верховена. Перед главным боем зрители также увидят несколько поединков, среди участников которых будет украинец Даниэль Лапин.

Впрочем, в кард большого боксерского шоу мог попасть еще один представитель Украины – олимпийский чемпион Александр Хижняк. Он имел шанс выступить на вечере бокса с участием Усика и Верховена, об этом Хижняк рассказал в комментарии для Суспільне Спорт.

Почему Хижняк не выступит перед боем Усик – Верховен?

По словам боксера, организация поединка сорвалась в последний момент.

Имел возможность также боксировать здесь, но не получилось. Будем надеяться, что в ближайшее время будут новые поединки,
– поделился Хижняк.

Напомним, что Александр Хижняк успешно начал профессиональную карьеру в марте этого года. В своем дебютном поединке на турнире Rising Stars от Usyk 17 Promotions украинец в первом же раунде отправил в нокаут опытного колумбийца Вильмера Барона.

Какой андекард боя Усика против Верховена?

  • Хамза Шираз встретится с Алемом Бегичем в поединке за вакантный пояс WBO во второй средней категории.

  • Шахрам Гиясов проведет бой против Джека Кеттеролла за вакантный титул WBA World в полусреднем весе.

  • В претендентском поединке по линии IBF в хевивейте Фрэнк Санчес сразится с Ричардом Торресом.

  • Мизуки Хирута будет защищать титул чемпионки WBO во втором легчайшем весе в бою против Майя Солимана.

  • Даниэль Лапин выйдет в ринг против Бенджамина Мендес Тани в рамках полутяжелого веса.

  • В тяжелом дивизионе Басем Мамдух померится силами с Джамаром Телли.

  • Султан Альмохаммед будет бороться с Диди Импракс Диди Импракс в легком весе.

  • Для Омара Хикала это будет дебютное выступление на профи-ринге, его соперником станет Али Серункума в среднем весе.

  • Еще один дебютант, Махмуд Мубарак, будет драться с Майкл Кальяльи в первом полусреднем весе.

