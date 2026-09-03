Заявление Красюка может показаться парадоксальным, ведь Усик остается одним из самых успешных супертяжеловесов современности. Впрочем, его бывший промоутер считает, что украинцу уже не место в обычных рейтингах, сообщает 24 Канал.

Красюк не включил Усика в топ-3

Когда Александра Красюка попросили назвать тройку лучших боксеров супертяжелого дивизиона на данный момент, он назвал Агиту Кабаела, Даниэля Дюбуа и Филипа Хрговича. Также промоутер отдельно упомянул Мозеса Итауму.

При этом Усика в списке не было. Красюк объяснил свое решение довольно неожиданно, фактически выведя украинца за пределы обычного рейтинга.

Усик – вне рейтинга. Он лучший представитель своей эпохи, который уже занял почетное место в истории мирового бокса рядом с Али, Форманом, Тайсоном, Льюисом и Кличками,

– написал Красюк в своем инстаграме.

Красюк ранее советовал Усику завершить карьеру

Ранее Красюк также высказывался о будущем 39-летнего украинца. Он заявлял, что Усик до сих пор способен победить практически любого соперника, в частности Кабаела и Хрговича.

В то же время промоутер не скрывал мнения, что украинцу уже стоит задуматься о завершении карьеры, в шутку предложив ему заняться рыбалкой.

В мае Усик победил Рико Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде, после чего уволил чемпионские титулы. Украинец заявил, что планирует провести еще один бой, а среди возможных соперников называют Деонтея Уайлдера.