Заява Красюка може здатися парадоксальною, адже Усик залишається одним із найуспішніших супертяжів сучасності. Втім, його колишній промоутер вважає, що українцю вже не місце у звичайних рейтингах, повідомляє 24 Канал.

Красюк залишив Усика поза топ-3

Коли Олександра Красюка попросили назвати трійку найкращих боксерів надважкого дивізіону на цей момент, він назвав Агіта Кабаєла, Даніеля Дюбуа та Філіпа Хрговича. Також промоутер окремо згадав Мозеса Ітауму.

При цьому Усика у списку не було. Красюк пояснив своє рішення доволі несподівано, фактично вивівши українця за межі звичайного рейтингу.

Усик – поза рейтингом. Він найкращий представник своєї епохи, який вже зайняв зручне крісло в історії світового боксу поруч із Алі, Форманом, Тайсоном, Льюїсом та Кличками,

– написав Красюк у своєму інстаграмі.

Красюк раніше радив Усику завершити кар'єру

Раніше Красюк також висловлювався про майбутнє 39-річного українця. Він заявляв, що Усик досі здатний перемогти практично будь-якого суперника, зокрема Кабаєла та Хрговича.

Водночас промоутер не приховував думки, що українцю вже варто замислитися про завершення кар'єри, жартома запропонувавши йому зайнятися риболовлею.

У травні Усик переміг Ріко Верховена технічним нокаутом у 11-му раунді, після чого звільнив чемпіонські титули. Українець заявив, що планує провести ще один поєдинок, а серед можливих суперників називають Деонтея Вайлдера.