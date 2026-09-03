Почему Красюк исключил Усика из своего топ-3 супертяжеловесов: неожиданное заявление промоутера

Александр Красюк не включил Александра Усика в свой топ-3 лучших боксеров в супертяжелом весе на данный момент. Промоутер объяснил, почему украинец для него стоит особняком.

Заявление Красюка может показаться парадоксальным, ведь Усик остается одним из самых успешных супертяжеловесов современности. Впрочем, его бывший промоутер считает, что украинцу уже не место в обычных рейтингах, сообщает 24 Канал.

Красюк не включил Усика в топ-3

Когда Александра Красюка попросили назвать тройку лучших боксеров супертяжелого дивизиона на данный момент, он назвал Агиту Кабаела, Даниэля Дюбуа и Филипа Хрговича. Также промоутер отдельно упомянул Мозеса Итауму.

При этом Усика в списке не было. Красюк объяснил свое решение довольно неожиданно, фактически выведя украинца за пределы обычного рейтинга.

Усик – вне рейтинга. Он лучший представитель своей эпохи, который уже занял почетное место в истории мирового бокса рядом с Али, Форманом, Тайсоном, Льюисом и Кличками,

– написал Красюк в своем инстаграме.

Красюк ранее советовал Усику завершить карьеру

Ранее Красюк также высказывался о будущем 39-летнего украинца. Он заявлял, что Усик до сих пор способен победить практически любого соперника, в частности Кабаела и Хрговича.

В то же время промоутер не скрывал мнения, что украинцу уже стоит задуматься о завершении карьеры, в шутку предложив ему заняться рыбалкой.

В мае Усик победил Рико Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде, после чего уволил чемпионские титулы. Украинец заявил, что планирует провести еще один бой, а среди возможных соперников называют Деонтея Уайлдера.