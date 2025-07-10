Умер выдающийся украинский легкоатлет Александр Лисиченок

В четверг, 10 июля, украинское спортивное сообщество всколыхнула печальная новость. Ушел из жизни известный легкоатлет Александр Лисиченок.

Его сердце перестало биться на 68-м году жизни, сообщает 24 Канал со ссылкой на ФЛАУ. Причина смерти пока неизвестна.

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Невосполнимая потеря

Александр Лисиченок был знаковой фигурой для украинской "королевы спорта". Он специализировался на тройном прыжке и сделал прорыв для нашей страны в этой дисциплине.

Легкоатлет стал первым в истории украинцем, который смог преодолеть 17-метровую отметку. Произошло это на турнире в 1976 году в Кишиневе.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным, друзьям и близким бывшего спортсмена. Вечная память культовой личности для легкой атлетики Украины.

Напомним, что 10 июля в украинском спорте произошло еще одно трагическое событие. Ушел из жизни Степан Юрчишин – легендарный футболист львовских Карпат.