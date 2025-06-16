Месяц июнь стал особенным для защитника Александрии Александра Мартынюка. 23-летний футболист сыграл дебютный матч за сборную Украины и избавился от статуса холостяка, пишет 24 Канал.

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Романтическая свадьба дебютанта сборной Украины

Избранницей Александра стала красавица Екатерина. Любящая пара отпраздновала свадьбу, которая прошла в уютной романтической атмосфере.

Влюбленные порадовали своих подписчиков и друзей фотографиями со свадьбы.

Александр Мартынюк вместе со своей женой Екатериной / фото из инстаграма футболиста

Что известно об Александре Мартынюке