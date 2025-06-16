Місяць червень став особливим для захисника Олександрії Олександра Мартинюка. 23-річний футболіст зіграв дебютний матч за збірну України та позбувся статусу холостяка, пише 24 Канал.

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Романтичне весілля дебютанта збірної України

Обраницею Олександра стала красуня Катерина. Любляча пара відсвяткувала весілля, яке пройшло у затишній романтичній атмосфері.

Закохані порадували своїх підписників та друзів світлинами з весілля.

Олександр Мартинюк разом зі своєю дружиною Катерино / фото з інстаграму футболіста

Що відомо про Олександра Мартинюка