16 июня, 21:58
Неожиданный дебютант сборной Украины женился: фото невесты в откровенном платье
Основні тези
- Александр Мартынюк, 23-летний футболист, дебютировал в сборной Украины и женился на Екатерине во время летнего перерыва в футбольном сезоне.
- Мартынюк является воспитанником волынского футбола, игроком Александрии, и его трансферная стоимость составляет 2 миллиона евро; он может перейти в житомирское Полесье в новом сезоне.
Футбольные клубы Украинской Премьер-лиги ушли на летний перерыв. Во время каникул игрок Александрии и сборной Украины Александр Мартынюк попрощался с холостяцкой жизнью.
Месяц июнь стал особенным для защитника Александрии Александра Мартынюка. 23-летний футболист сыграл дебютный матч за сборную Украины и избавился от статуса холостяка, пишет 24 Канал.
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Романтическая свадьба дебютанта сборной Украины
Избранницей Александра стала красавица Екатерина. Любящая пара отпраздновала свадьбу, которая прошла в уютной романтической атмосфере.
Влюбленные порадовали своих подписчиков и друзей фотографиями со свадьбы.
Александр Мартынюк вместе со своей женой Екатериной / фото из инстаграма футболиста
Что известно об Александре Мартынюке
- Александру Мартынюку 23 года. Он воспитанник волынского футбола.
- Профессиональную карьеру начал в луцкой Волыни.
- В 2022 году стал игроком Александрии. За "горожан" левый защитник сыграл 51 матч во всех турнирах и отметился двумя ассистами.
- 10 июня Мартынюк дебютировал в составе национальной сборной Украины. Александр вышел на замену в матче против Новой Зеландии (2:1) и отдал результативную передачу на Александра Зинченко, который забил победный гол.
- В новом сезоне Мартынюк может стать игроком житомирского Полесья. Трансферная стоимость перспективного футболиста составляет 2 миллиона евро.