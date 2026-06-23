Усик получил ультиматум от WBC относительно боя против Кабаела

Командам Александра Усика и Агиты Кабаела необходимо договориться об организации объединительного боя. В WBC дали боксерам время.

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе (свыше 90,72 килограмма) Александр Усик стоит перед выбором следующего шага в карьере. Об этом сообщил Boxing Scene.

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Какое решение приняли в WBC?

Источник отметил, что Всемирный боксерский совет постановил дать Усику и Кабаелу время самостоятельно договориться о поединке. Окончательный срок для успешного завершения переговоров — 30 июня.

Если к этому моменту согласование поединка не состоится, то WBC назначит промоутерские торги за бой между полноправным и временным обладателем пояса чемпиона мира.

Напомним, что в начале июня президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил о назначении обязательной защиты титула для Усика. Его соперником должен стать именно временный чемпион из Германии.

Что еще известно о будущем Усика?

На данный момент эксперты выделяют несколько кандидатур для украинца. Помимо Агита Кабаела в этом списке ещё три кандидата, которых украинец уже побеждал: Рико Верховен, Даниэль Дюбуа и Тайсон Фьюри.

Недавно влиятельный британский промоутер Эдди Хирн рассказал, что он хотел бы увидеть ещё один бой украинца с голландцем Рико Верховеном.