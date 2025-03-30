"Должен дать шанс": опытный боксер назвал следующего соперника Усика

Александр Усик победил немало мощных и именитых соперников в хевивейте. Однако есть те боксеры, с которыми украинский чемпион еще не встречался.

Дерек Чисора назвал бойца, с которым должен подраться Александр Усик. По его мнению, это новозеландский временный чемпион мира Джозеф Паркер, сообщает 24 канал со ссылкой на Ring Magazine.

Читайте также Это будет настоящий провал, – промоутер Джошуа отговаривает Усика от боя с Дюбуа

Почему Усик должен драться против Паркера

Ветеран хевивейта высказался относительно поединка между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. По мнению опытного боксера, для украинского чемпиона нет смысла драться против британца во второй раз.

Дерек Чисора объяснил, почему Александр Усик должен драться против Джозефа Паркера. По мнению британца, только тогда украинец докажет, что он лучший в истории.

Чтобы быть лучшим, нужно драться со всеми. Он дважды боксировал с Тайсоном Фьюри, дважды с Эй Джеем. Он боксировал со мной один раз. Он боксировал один раз с Даниэлем Дюбуа. Поэтому я думаю, что сейчас он должен дать шанс Джозефу Паркеру,

– сказал Чисора.

Напомним, что Александр Усик дрался против Даниэля Дюбуа в 2023 году в польском Вроцлаве. Тогда украинский чемпион одолел британца техничнин нокаутом в девятом раунде поединка.



Ранее Александра Усика обязали драться против Джозефа Паркера. Украинец должен защитить титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе.