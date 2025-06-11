Украинский чемпион поделился мыслями относительно Дюбуа. В частности, боксер рассказал, что его раздражает в команде соперника, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

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Усик высказался о команде Дюбуа

Александру Усику не нравятся разговоры команды Дюбуа относительно спорного удара в первом поединке. Тогда Даниэль пробил украинскому чемпиону ниже пояса.

Британец продолжает настаивать на том, что он нанес легитимный панч. Усик назвал эти разговоры ерундой.

Я считаю, что это ерунда. Это чушь. Для меня это не имеет значения, потому что я знаю – это был грязный удар. Но для меня это уже в прошлом. Я живу сегодня, и для меня важно то, что есть сейчас,

– сказал Усик.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится на "Уэмбли" в Лондоне. Запланированная дата поединка 19 июля 2025 года.

Ранее Александр Усик появился на интервью с "фонариком" под глазом, который, вероятно, получил во время тренировки.