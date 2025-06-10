Сейчас украинский чемпион плодотворно готовится к противостоянию с британцем. Король хевивейта также не забывает появляться в публичном пространстве перед мегафайтом года, сообщает 24 канал.

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Усик неожиданно появился с синяком под глазом

Недавно Александр Усик посетил интервью авторитетного издания The Ring. Король хевивейта в большинстве рассказал о подготовке к бою против Даниэля Дюбуа.

Также украинский чемпион поделился мыслями относительно завершения боксерской карьеры и количестве поединков, которые остались для него в профи-ринге.

Интересную деталь можно заметить, взглянув на украинского боксера. Александр Усик появился на интервью с синяком под глазом, что может вызвать волнение у фанатов чемпиона.

У Усика появился синяк под глазом / Скриншот из видео The Ring

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится на легендарном стадионе "Уэмбли". Официальная дата адского реванша 19 июля 2025 года.

Ранее Дэвид Аллен назвал причину, чпочему Александр Усик проиграет Даниэлю Дюбуа в очном противостоянии.