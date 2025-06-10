Наразі український чемпіон плідно готується до протистояння з британцем. Король хевівейту також не забуває з'являтись у публічному просторі перед мегафайтом року, повідомляє 24 канал.

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Усик неочікувано з'явився з синцем під оком

Нещодавно Олександр Усик завітав на інтерв'ю до авторитеного видання The Ring. Король хевівейту у більшості розповів про підготовку до бою проти Даніеля Дюбуа.

Також український чемпіон поділився думками щодо завершення боксерської кар'єри та кількості поєдинків, які залишились для нього у профі-рингу.

Цікаву деталь можна помітити, поглянувши на українського боксера. Олександр Усик з'явився на інтерв'ю із синцем під оком, що може викликати хвилювання у фанатів чемпіона.

В Усика з'явився синець під оком / Скріншот з відео The Ring

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі". Офіційна дата пекельного реваншу 19 липня 2025 року.

Раніше Девід Аллен назвав причину, чому Олександр Усик програє Даніелю Дюбуа в очному протистоянні.