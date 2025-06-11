Український чемпіон поділився думками щодо Дюбуа. Зокрема, боксер розповів, що його дратує у команді суперника, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

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Усик висловився про команду Дюбуа

Олександру Усику не подобаються розмови команди Дюбуа щодо суперечливого удару у першому поєдинку. Тоді Даніель пробив українському чемпіону нижче пояса.

Британець продовжує наголошувати на тому, що він завдав легітимного панчу. Усик назвав ці розмови нісенітницею.

Я вважаю, що це дурниці. Це нісенітниця. Для мене це не має значення, бо я знаю – це був брудний удар. Але для мене це вже в минулому. Я живу сьогодні, і для мене важливе те, що є зараз,

– сказав Усик.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться на "Вемблі" у Лондоні. Запланована дата поєдинку 19 липня 2025 року.

Раніше Олександр Усик з'явився на інтерв'ю з "ліхтариком" під оком, який, ймовірно, отримав під час тренування.