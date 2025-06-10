Один з найкращих боксерів світу Олександр Усик став релігійним ще в дитинстві. У дорослому віці його віра в Бога ще більше посилилася, пише 24 Канал з посиланням на Ring Magazine.

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Що означає для Усика віра в Бога

В інтерв'ю британським ЗМІ, Усик розповів про свою віру в Бога. На думку боксера, саме Господь веде його по життю.

Це моя головна сила. Для мене Ісус – на першому місці, тому що я знаю: Господь щодня дає мені дар. Бог, Господь, Ісус – мій Бог дає мені силу щодня. Я ціную це,

– розповів Усик.

Колишній абсолютний чемпіон світу у двох дивізіонах зізнався, що кожного дня він читає молитви. Проте деякі люди не сприймають його погляди.

Я молюся щодня. Молюся за свою родину, за друзів, за свою країну і за всіх людей у світі. Бог чує – це дуже важливо для всіх людей, але дехто цього не розуміє. Але Господь – на першому місці,

– зауважив боксер.

Крім того, Усик назвав свій улюблений вірш з Біблії, який надає йому впевненості.

"Не бійся, Я з тобою завжди", – сказав Усик британським журналістам.

Нагадаємо, що Олександр Усик свій наступний бій проведе 19 липня на лондонському стадіоні "Вемблі". На кону поєдинку стоятимуть усі титули хевівейту. До речі, вартість квитків на мегафайт Усик – Дюбуа стартують від 49,96 фунта стерлінгів (близько 2770 гривень).