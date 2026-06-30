После отказа от чемпионских поясов в супертяжелом весе будущее Александра Усика остается одной из главных тем в мире бокса. Директор его команды Сергей Лапин объяснил, какие поединки пока не входят в планы украинца, сообщает Sky Sports.
Смотрите также: Директор команды Усика объяснил, зачем чемпион сдал все свои пояса
Почему не будет трилогии с Фьюри?
Директор команды бывшего абсолютного чемпиона мира Александра Усика Сергей Лапин заявил, что украинец не намерен в третий раз выходить на ринг против Тайсона Фьюри.
По словам Лапина, Усик уже дважды доказал свое превосходство над британцем, поэтому необходимости в еще одном поединке нет.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Я не вижу в этом особого смысла. Александр уже дважды победил Фьюри и ответил на все вопросы на ринге. Я считаю, что эта глава закрыта, и сегодня этот бой уже не вызывает такого же интереса,
– сказал Лапин.
Что сказали о реванше с Верховеном?
Также Сергей Лапин прокомментировал возможность повторного боя между Усиком и голландцем Рико Верховеном, который после поражения неоднократно призывал украинца к реваншу.
Впрочем, в команде Усика не уверены, что именно этот поединок сейчас больше всего интересует болельщиков.
Это возможно. Но, честно говоря, я не уверен, что это тот бой, которого сегодня ждут болельщики, – добавил Лапин.
Напомним, 26 июня Александр Усик отказался от всех чемпионских поясов в супертяжелом весе, но подчеркнул, что не заканчивает карьеру. Украинец заявил, что планирует провести как минимум еще один большой бой.
Свой последний поединок Усик провел 23 мая в Гизе, где техническим нокаутом за секунду до окончания 11-го раунда победил Рико Верховена и защитил титул чемпиона мира по версии WBC.