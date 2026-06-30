В команде Усика исключили один громкий бой для украинца

Команда Александра Усика исключила возможность трилогии с Тайсоном Фьюри. В то же время там высказались и по поводу потенциального реванша с Рико Верховеном.

После отказа от чемпионских поясов в супертяжелом весе будущее Александра Усика остается одной из главных тем в мире бокса. Директор его команды Сергей Лапин объяснил, какие поединки пока не входят в планы украинца, сообщает Sky Sports.

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Почему не будет трилогии с Фьюри?

Директор команды бывшего абсолютного чемпиона мира Александра Усика Сергей Лапин заявил, что украинец не намерен в третий раз выходить на ринг против Тайсона Фьюри.

По словам Лапина, Усик уже дважды доказал свое превосходство над британцем, поэтому необходимости в еще одном поединке нет.

Я не вижу в этом особого смысла. Александр уже дважды победил Фьюри и ответил на все вопросы на ринге. Я считаю, что эта глава закрыта, и сегодня этот бой уже не вызывает такого же интереса,

– сказал Лапин.

Что сказали о реванше с Верховеном?

Также Сергей Лапин прокомментировал возможность повторного боя между Усиком и голландцем Рико Верховеном, который после поражения неоднократно призывал украинца к реваншу.

Впрочем, в команде Усика не уверены, что именно этот поединок сейчас больше всего интересует болельщиков.

Это возможно. Но, честно говоря, я не уверен, что это тот бой, которого сегодня ждут болельщики, – добавил Лапин.

Напомним, 26 июня Александр Усик отказался от всех чемпионских поясов в супертяжелом весе, но подчеркнул, что не заканчивает карьеру. Украинец заявил, что планирует провести как минимум еще один большой бой.

Свой последний поединок Усик провел 23 мая в Гизе, где техническим нокаутом за секунду до окончания 11-го раунда победил Рико Верховена и защитил титул чемпиона мира по версии WBC.