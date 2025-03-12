Неожиданная встреча: Усик и Билодид удивили совместным фото в церкви

Бронзовый призер Олимпийских игр Дарья Билодид поделилась совместным фото с Александром Усиком. Звезды украинского спорта встретились в церкви.

Чемпион мира по боксу Александр Усик отдыхает после изнурительного боя с Тайсоном Фьюри. Украинский боксер теперь имеет возможность больше внимания уделить семье, пишет 24 Канал.

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Приятная встреча звезд спорта

Недавно Александр Усик вместе со своей старшей дочерью Елизаветой побывали в церкви. Там они встретились с призером Олимпиады-2020 Дарьей Белодед.

Совместное фото опубликовала украинская дзюдоистка. Пока неизвестно, где именно была сделана фотография. На заднем фоне снимка видно церковный интерьер и иконы.

Совместное фото Усика с дочерью и Билодид / фото из инстаграма дзюдоистки

Отметим, что Дарья Билодид после выступления на Олимпийских играх в Париже сделала паузу в карьере. Звездная спортсменка недавно стала амбассадоркой харьковского Металлиста 1925. Кроме того, двукратная чемпионка мира проводит мастер-классы по дзюдо и посещает спортивные мероприятия.

Относительно Александра Усика, то сейчас продолжаются переговоры по организации реванша с Даниэлем Дюбуа. Украинец возглавляет рейтинг боксеров P4P по версии CBS Sports.