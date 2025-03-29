Бывший боец UFC оценил шансы Усика в битве с Полом по правилам MMA

Александр Усик имеет безупречную профессиональную карьеру в боксе. Он приближается к ее окончанию и сейчас хочет снова стать абсолютом в хевивейте.

Украинец заявлял, что ему осталось провести еще два боя. После этого он готов к новым вызовам, в частности, может выйти в октагон, чтобы провести несколько финансово привлекательных боев.

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Прогноз от Дэна Харди

Одним из вариантов называется поединок с эпатажным шоуменом Джейком Полом, который осенью 2024 года дрался с Майком Тайсоном. Они могут провести бой по правилам MMA, о чем заявляли в команде Александре Усика, а сам американец даже запустил опрос, стоит ли ему проводить такую битву.

Бывший боец UFC Дэн Харди поделился мнением о потенциальном поединке украинского чемпиона и ютубера, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloody Elbow. Он считает, что фаворит очевиден и предположил, что Александр Усик может быть конкурентным в целом в смешанных единоборствах:

"Усик – достаточно эксцентричный, чтобы попробовать свои силы в октагоне. Украинец является очень интересным боксером, который органично впишется в смешанные единоборства. Я не вижу никаких шансов для Джейка победить в этом бою. У него ужасные навыки в борьбе, поэтому придется драться в стойке. Нельзя забывать, что Усик – умный спортсмен с невероятной работой ног.

Он не позволит сопернику даже приблизиться к себе. Бесспорно, будет ужасный бой для американца. Повторюсь, я понимаю, почему украинец планирует выйти в октагон, ведь имеет отличные шансы на победу. Однако Пол делает ошибку, если серьезно думает о таком поединке. Джейк будет иметь шансы в октагоне, если против него выйдет спортсмен, которому будет более 40 лет".

К слову. Еще одним из вариантов для Александра Усика назывался бой со звездой UFC Алексом Перейрой. Однако разговоры о нем пока ведутся не так активно.

Напомним, что пока неизвестно, кто станет следующим соперником украинского чемпиона. Почти со 100% вероятностью это будет Даниэль Дюбуа или Джозеф Паркер.