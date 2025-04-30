Усик рассказал, с кем хотел бы провести последний бой в карьере: потенциальный соперник отреагировал

Александр Усик окончательно зачистил хевивейт в 2024 году, дважды одолев до того непобедимого Тайсона Фьюри. После этого он анонсировал, что до завершения карьеры ему осталось провести лишь две битвы.

Первый из них состоится уже 19 июля против Даниэля Дюбуа за статус абсолютного чемпиона. Кто же станет следующим (вероятно последним) оппонентом украинца пока неизвестно.

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Может состояться трилогия

Ожидалось, что победитель боя за абсолют будет драться с Джозефом Паркером. Однако Александр Усик имеет другие планы, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Stomping Ground.

Он заявил, что сфокусирован на поединке с "Динамитом", после чего хотел бы провести еще одну битву, которая превратилась бы для украинца на первую трилогию в карьере:

Я думаю, что два боя и достаточно. Если я так говорю, то это правда. Я думаю, что мне осталось провести два боя. Сейчас сосредоточен на Даниэле Дюбуа. У меня есть два варианта: Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри.

Отвечая на вопрос, кому бы именно он отдал предпочтение, Александр выбрал "Цыганского короля". Он считает, что британец еще не сказал последнего слова в боксе.

"Думаю, Тайсон не завершил карьеру. Он так говорит, но на самом деле – нет. Продолжает тренироваться и боксировать. Да, он много говорит, но это замечательный парень", – сказал Усик.

На такое заявление оперативно уже отреагировал лично Тайсон Фьюри. "Цыганский король" в инстаграме оставил комментарий со словами о готовности выйти на ринг:

Побил этого подонка дважды, мир знает правду. В любое время и в любом месте. В следующий раз – Великобритания, 100 тысяч человек.

Напомним, что боксеры дрались друг с другом дважды в 2024 году. В мае украинец одержал победу раздельным решением судей, а в декабре – единогласным. После второго боя Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.