Усик идет в президенты: кто еще из боксеров покорял политику

Чемпион мира Александр Усик заявил, что собирается стать президентом Украины. Украинец далеко не первый в мире бокса, кто в завершение карьеры в ринге выбрал политический путь.

24 Канал предлагает взглянуть, кто еще из известных боксеров менял перчатки на галстук – и чего им удалось достичь.

Кто из боксеров стал политическим деятелем?

Очевидно наиболее яркий пример для Украины – это бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Виталий Кличко, который после завершения очень успешной спортивной карьеры создал политическую партию, стал народным депутатом, а затем был избран городским головой Киева, и вот уже 12 лет остается во главе украинской столицы. В свое время Кличко также считали реальным претендентом на пост президента Украины.



Самый известный филиппинец – таким эпитетом награждают боксера Мэнни Пакьяо, который становился чемпионом мира аж в 8 весовых категориях, а всего на ринге провел 16 успешных титульных боев и участвовал в самом ожидаемом поединке в истории бокса, согласно оценке экспертов, – противостоянии с Флойдом Мейвезером.

Как пишет Википедия, в 2010 году Пакьяо решил выбрать политический путь и в течение шести лет был представителем Сарангани в парламенте, а затем избрался сенатором от консервативнох христианской партии.

В 2021 году Пакьяо объявил о намерении бороться за кресло главы государства, а на президентских выборах 2022 года уступил Бонгбонгу Маркосу.



Мексиканец Эрик Моралес также имеет немалый послужной список в мире бокса: по данным BoxRec, у него 52 победы на профи-ринге и титулы чемпиона мира в четырех весовых категориях. Моралес даже превзошел Пакьяо, выиграв 18 титульных поединков.

В 2018 году боксер решил, что его новое призвание – это работа в парламенте. Поэтому избрался в мексиканский Конгресс, где участвовал в работе депутатского комитета по вопросам спорта.



