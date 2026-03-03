Усик подтвердил, что собирается стать президентом Украины

Боксер заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины после завершения спортивной карьеры. Он говорит, что не будет рассматривать ни одной должности ниже президентской и планирует "поработать на государство".

Александр Усик ответил на вопросы о своем будущем вне ринга. В интервью Андрею Беднякову на ютубе украинский чемпион рассказал, что в дальнейшем хочет посвятить себя государственной службе.

Смотрите также Усик обещал выучить английский: промоутер рассказал, почему украинец не стал как Кличко

Усик хочет стать президентом?

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик в эфире шоу открыто рассказал о своих планах на будущее. По его словам, он еще планирует несколько лет драться на профессиональном ринге, но уже сейчас думает о жизни после спорта.

На вопрос о возможных политических амбициях Усик ответил, что хочет "поработать на государство" и не рассматривает для себя никакой должности ниже президента. Иронические предложения о возможной должности мэра для него не актуальны.

Что Усик сказал о президентских амбициях: смотреть видео

Что это может означать для политического ландшафта Украины?

Эксперты уже начали оценивать заявление Усика как потенциальный шаг к участию в будущей президентской гонке. Яркая спортивная карьера и большая популярность среди украинцев могут пригодиться ему в политической борьбе.

Впрочем, Усик пока не объявил о конкретных планах относительно участия в выборах или создания собственной политической платформы – его слова пока звучат больше как намерение, чем официальная политическая кампания.

Следующий бой Усика