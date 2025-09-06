Владимир Кличко и Александр Усик никогда не встречались в очном противостоянии в своей карьере. 24 канал решил сравнить легенд украинского бокса и определить, кто лучший из боксеров.

Что известно о достижениях Кличко?

Владимир Кличко безусловно один из самых знаковых боксеров прошлой эпохи. За свою карьеру "Доктор Стальной Молот" провел 69 поединков, одержал 64 победы (54 из них нокаутом) и потерпел пять поражений.

Легенда украинского бокса доминировал в профессиональном ринге в течение десяти лет – с 2014 по 2015 годы. Владимир Кличко удерживал чемпионские титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Кличко с чемпионскими поясами / Фото Getty Images

"Доктор Стальной Молот" в свое время дрался с лучшими боксерами и побеждал их. В частности, Владимир Кличко побил Дэвида Хэя, Кубрата Пулева, Сэмюэля Питера и других.

В 2015 году Владимир Кличко уступил Тайсону Фьюри. А уже через два года провел последний бой в профессиональном ринге, где проиграл Энтони Джошуа.

Стоит отметить, что Владимир Кличко оставил большое наследие в боксе. В частности, "Доктор Стальной Молот" повлиял на Александра Усика, который наблюдал за легендой бокса.

Как Усик вписал себя в историю?

Александр Усик за свою карьеру провел меньше поединков, чем Владимир Кличко. На счету "Короля хевивейта" 24 победы (15 – нокаутом) в 24 боях в профессиональном ринге.

Последнюю победу Усик одержал в ночь с 19 на 20 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинский боксер техническим нокаутом одолел британца Даниэля Дюбуа в пятом раунде поединка.

"Кот" покорил два дивизиона – крузервейт и хевивейт. Более того, Александр Усик трижды становился абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях. Впервые это произошло в 2018 году.

Тогда Александр Усик победил Мурата Гассиева и завладел всеми поясами в тяжелом весе. В 2019 году украинский боксер объявил переход в супертяжелый дивизион – хевивейт.

В 2021 году Александр Усик побил Энтони Джошуа, завладев титулами WBO, WBA, IBF и IBO. Через три года "Кот" встретился с Тайсоном Фьюри, который одолел Владимира Кличко.

Александр Усик раздельным решением судей победил Тайсона Фьюри в майском бою 2024 года в Саудовской Аравии. Украинский боксер стал первым с 1999 года абсолютным чемпионом мира.

19 июля 2025 года Александр Усик победил Даниэля Дюбуа в реванше. Тем самым "Король хевивейта" вернул себе титул IBF, который собственно и отдал, а также статус абсолютного чемпиона мира.

Кто лучший из боксеров?

Итак, определить лучше ли Александр Усик за Владимира Кличко, или же наоборот сложно. Во-первых, оба боксера оставили большой след в истории бокса и дрались в разные эпохи.

Во-вторых, Владимир Кличко не мог стать абсолютным чемпионом мира, ведь другими поясами в то время владел его брат Виталий Кличко. А как известно боксеры избегали боя между собой.

По версии BoxRec, Владимир Кличко является лучшим боксером Украины независимо от весовой категории, а Александр Усик занимает лишь третью строчку в рейтинге после Виталия Кличко.

Однако для каждого болельщика его любимый боксер является лучшим. Александр Усик и Владимир Кличко большие фигуры для Украины и отечественного бокса, которые прославили родную страну в мире.