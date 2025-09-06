Володимир Кличко та Олександр Усик ніколи не зустрічалися в очному протистоянні у своїй кар'єрі. 24 канал вирішив порівняти легенд українського боксу та визначити, хто найкращий з боксерів.

Що відомо про досягнення Кличка?

Володимир Кличко беззаперечно один з найзнаковіших боксерів минулої епохи. За свою кар'єру "Доктор Сталевий Молот" провів 69 поєдинків, здобув 64 перемоги (54 з них нокаутом) та зазнав п'яти поразок.

Легенда українського боксу домінував у професійному ринзі протягом десяти років – з 2014 по 2015 роки. Володимир Кличко утримував чемпіонські титули WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі.

Кличко з чемпіонськими поясами / Фото Getty Images

"Доктор Сталевий Молот" свого часу бився з найкращими боксерами та перемагав їх. Зокрема, Володимир Кличко побив Девіда Хея, Кубрата Пулєва, Семюеля Пітера та інших.

У 2015 році Володимир Кличко поступився Тайсону Ф'юрі. А вже за два роки провів останній бій у професійному ринзі, де програв Ентоні Джошуа.

Варто відзначити, що Володимир Кличко залишив велику спадщину у боксі. Зокрема, "Доктор Сталевий Молот" вплинув на Олександра Усика, який спостерігав за легендою боксу.

Як Усик вписав себе в історію?

Олександр Усик за свою кар'єру провів менше поєдинків, ніж Володимир Кличко. На рахунку "Короля хевівейту" 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 боях у професійному ринзі.

Останню перемогу Усик здобув в ніч з 19 на 20 липня на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Український боксер технічним нокаутом здолав британця Даніеля Дюбуа у п'ятому раунді поєдинку.

"Кіт" підкорив два дивізіони – крузервейт та хевівейт. Ба більше, Олександр Усик тричі ставав абсолютним чемпіоном світу у двох вагових категоріях. Вперше це сталося у 2018 році.

Тоді Олександр Усик переміг Мурата Гассієва та заволодів усіма поясами у важкій вазі. У 2019 році український боксер оголосив перехід у надважкий дивізіон – хевівейт.

У 2021 році Олександр Усик побив Ентоні Джошуа, заволодівши титулами WBO, WBA, IBF та IBO. Через три роки "Кіт" зустрівся з Тайсоном Ф'юрі, який здолав Володимира Кличка.

Олександр Усик роздільним рішенням суддів переміг Тайсона Ф'юрі у травневому бою 2024 року у Саудівській Аравії. Український боксер став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу.

19 липня 2025 року Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа у реванші. Тим самим "Король хевівейту" повернув собі титул IBF, який власне і віддав, а також статус абсолютного чемпіона світу.

Хто кращий з боксерів?

Отже, визначити чи краще Олександр Усик за Володимира Кличка, або ж навпаки складно. По-перше, обидва боксери залишили великий слід в історії боксу та билися у різні епохи.

По-друге, Володимир Кличко не міг стати абсолютним чемпіоном світу, адже іншими поясами у той час володів його брат Віталій Кличко. А як відомо боксери уникали бою між собою.

За версією BoxRec, Володимир Кличко є найкращим боксером України незалежно від вагової категорії, а Олександр Усик посідає лише третю сходинку у рейтингу після Віталія Кличка.

Проте для кожного вболівальника його улюблений боксер є найкращим. Олександр Усик та Володимир Кличко великі постаті для України та вітчизняного боксу, які прославили рідну країну у світі.