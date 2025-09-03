У команді Усика поділилися думками про те, чи варто боксеру вже йти на пенсію. Зокрема, Катерина Толстікова, лікар-дієтолог Олександра, висловилась про завершення кар'єри чемпіона, повідомляє 24 канал із посиланням "Економічну правду".
Чи завершить кар'єру Усик?
Катерина Толстікова вважає, що Олександр Усик може надалі продовжувати битися у надважкому дивізіоні. Лікар-дієтолог підтвердила, що спеціальні аналізи показали те, що біологічний вік боксера – 22 роки.
Толстікова не згодна з експертами, які закликають Усика завершувати боксерську кар'єру. Спеціалістка наголосила, що вона не бачить його відхід на пенсію згідно з аналізами та тим, що він робить у ринзі останні шість років.
Чи завершувати кар’єру – це справа Усика. Але якщо він буде продовжувати, ми зробимо усе, щоб його організм був на найвищому рівні ще певний період часу. Спортивна кар’єра сильно зношує організм,
– сказала Толстікова.
Нагадаємо, що Олександр Усик востаннє бився проти Даніеля Дюбуа 19 липня 2025 року. Український боксер нокаутував британця у п'ятому раунді поєдинку на "Вемблі" у Лондоні.
Що кажуть про завершення кар'єри Усика?
Спенсер Браун вважає, що Олександр Усик може провести ще один бій у своїй кар'єрі. Відомо, що менеджер Ф'юрі назвав останнього суперника у кар'єрі українського боксера.
Колишня чемпіонка світу Аліна Шатернікова поділилась думками про відхід Усика на пенсію після бою з Даніелем Дюбуа.
Майріс Брієдіс закликав Олександра Усика завершити кар'єру. Колишній латвійський боксер хоче, що українець покинув ринг без поразок.