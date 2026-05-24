Дерзкое заявление после нокаута: Усик готов снова драться с Верховеном и выйти против Кабаэла
Украинский абсолютный чемпион Александр Усик не успел оправиться от триумфа в Египте, как получил сумасшедший вызов. Наш боксер заявил, что готов драться с Кабаэлом, а также выйти на реванш с Верховеном.
Александр Усик продолжает доминировать в супертяжелом весе, не оставляя шансов своим оппонентам. Сразу после очередной громкой победы украинского короля бокса в ринг выстроилась очередь из именитых претендентов, которые стремятся отобрать его золотые пояса, передает 24 Канал.
Кто бросил вызов королю?
После того, как Усик в зрелищном стиле техническим нокаутом в 11-м раунде одолел звездного представителя единоборств Рико Верховена, ситуация накалилась до предела. Прямо в ринг к украинцу поднялся непобежденный немецкий супертяжеловес Агит Кабаел (27–0, 19 КО), который является официальным претендентом по линии WBC.
Кабаел на глазах у миллионов болельщиков выразил желание провести титульный бой и даже предложил Александру организовать этот мегафайт в Германии. Усик долго не думал и четко дал понять, что не боится угроз немца.
Реванш в Нидерландах или бой с немцем: что решил Усик
В ситуацию мгновенно вмешался влиятельный саудовский организатор Турки Аль-Шейх, который предложил другой сценарий – немедленный реванш с Верховеном на его территории, в Нидерландах.
Украинский казак не стал выбирать более простой путь и ошеломил публику своей самоуверенностью.
Я готов драться с обоими,
– отрезал Александр Усик.
Сейчас украинец прочно удерживает пояса WBC, WBA и IBF, а промоутерам придется поломать голову, кто же из звездных претендентов получит право первым выйти на бой жизни против украинского абсолюта.