Дерзкое заявление после нокаута: Усик готов снова драться с Верховеном и выйти против Кабаэла

Украинский абсолютный чемпион Александр Усик не успел оправиться от триумфа в Египте, как получил сумасшедший вызов. Наш боксер заявил, что готов драться с Кабаэлом, а также выйти на реванш с Верховеном.

Александр Усик продолжает доминировать в супертяжелом весе, не оставляя шансов своим оппонентам. Сразу после очередной громкой победы украинского короля бокса в ринг выстроилась очередь из именитых претендентов, которые стремятся отобрать его золотые пояса, передает 24 Канал.

Смотрите также Усик нокаутировал Верховена в бою за титул чемпиона WBC

Кто бросил вызов королю?

После того, как Усик в зрелищном стиле техническим нокаутом в 11-м раунде одолел звездного представителя единоборств Рико Верховена, ситуация накалилась до предела. Прямо в ринг к украинцу поднялся непобежденный немецкий супертяжеловес Агит Кабаел (27–0, 19 КО), который является официальным претендентом по линии WBC.

Кабаел на глазах у миллионов болельщиков выразил желание провести титульный бой и даже предложил Александру организовать этот мегафайт в Германии. Усик долго не думал и четко дал понять, что не боится угроз немца.

Реванш в Нидерландах или бой с немцем: что решил Усик

В ситуацию мгновенно вмешался влиятельный саудовский организатор Турки Аль-Шейх, который предложил другой сценарий – немедленный реванш с Верховеном на его территории, в Нидерландах.

Украинский казак не стал выбирать более простой путь и ошеломил публику своей самоуверенностью.

Я готов драться с обоими,

– отрезал Александр Усик.

Сейчас украинец прочно удерживает пояса WBC, WBA и IBF, а промоутерам придется поломать голову, кто же из звездных претендентов получит право первым выйти на бой жизни против украинского абсолюта.