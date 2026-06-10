"Это будет иметь последствия": в команде Усика раскрыли закулисные события боя с Верховеном

Непростая победа Александра Усика над Рико Верховеном спровоцировала волну критики и разговоров о завершении карьеры украинца. Однако представитель команды чемпиона Якуб Хицкий раскрыл неизвестные детали подготовки и объяснил, почему такие заявления являются несправедливыми.

Поединок, который эксперты считали легкой прогулкой для украинского тяжеловеса, завершился лишь в 11-м раунде техническим нокаутом. После этого в боксерской среде заговорили о спаде в карьере Усика, но за кулисами подготовки на самом деле стояли сложные вызовы и важные технологические решения, пишет SportoweFakty.

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Какие сюрпризы приготовил Верховен?

Большинство аналитиков уверяли, что этот бой не имеет спортивного смысла и завершится мгновенным доминированием украинца. Однако Рико Верховен продемонстрировал невероятную физическую мощь, навязал свой стиль и оказался устойчивым к ударам. Кроме того, Александр Усик вышел на ринг с рекордным весом в своей карьере.

Специалист по физической подготовке в команде украинца Якуб Хицкий отметил, что этот фактор вместе с выносливостью соперника заставил Усика потратить гораздо больше времени на поиски ключа к победе, что и удивило зрителей.

Жесткий ответ критиками и экспромоутеру

На фоне тяжелого боя бывший промоутер Усика бывший промоутер Усика Александр Красюк предположил, что чемпиону уже пора подумать о пенсии. В команде боксера на такие слова отреагировали спокойно, но резко.

По словам Хицкого, мнение бывшего промоутера не вызывает удивления, а вот если бы это сказал нынешний менеджмент – был бы повод для волнения. Специалист отметил, что упреки о "упадке" Усика являются абсолютно несправедливыми, ведь красота спорта как раз и заключается в его непредсказуемости.

Я читал, что нынешняя команда пытается искусственно продлить карьеру Александра, что они обманывают его относительно его психомоторных способностей и признаков старения. Наша команда формировалась много лет, чтобы оптимизировать его подготовку к боям. Сейчас ее цель и роль очень четкие. Усик должен завершить свою карьеру в нужное время, не проиграв ни одного боя. Инструменты и ресурсы, выделенные для этого, делают это возможным,

– заявил Хицкий.

Изменения в тренировках и новые технологии

Тренерский штаб планирует внедрить радикальные изменения не только в процессе подготовки, но и в системе защиты здоровья бойца. Хицкий также признал, что этот бой стал для него неожиданным, однако назвал его качественным зрелищем.

Все об этом говорят. Это будет иметь последствия для будущих шоу и боев Александра,

– заявил он.

В частности, речь идет о привлечении современных технологий: мониторинг ускорения головы и глубокое профилирование когнитивных способностей Александра. Это позволит поднять безопасность и выносливость украинского абсолюта на совершенно новый уровень.