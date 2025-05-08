Крис одолел Конора единогласным решением судей по итогам 12 раундов. По мнению Александра Усика, Бенн выиграл поединок за титул чемпиона мира в среднем весе, сообщает 24 канал.

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Юбенк-младший разозлился на Усика

Александр Усик заявил, что боксеры показали замечательный бой, но победил Конор Бенн. Одиозному Крису Юбэнку-младшему не понравились слова украинского чемпиона.

Британский боксер отметил, что он нанес вдвое больше ударов, поэтому странно, что Усик посмотрел бой и подумал, что победил Бенн. Юбенк-младший заявил, если эти слова украинца правда, то он начинает болеть за Даниэля Дюбуа.

Это безумие, для меня это действительно шок. Я не раз встречался с Усиком, у нас всегда были нормальные отношения, поэтому я был удивлен, когда узнал об этом,

– сказал Юбенк-младший.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Запланированная дата адской битвы 19 июля 2025 года.

Ранее Соломон Дакрес сделал прогноз на реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Бывший чемпион мира считает Короля хевивейта фаворитом в бою.