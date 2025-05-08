Кріс здолав Конора одноголосним рішенням суддів за підсумками 12 раундів. На думку Олександра Усика, Бенн виграв поєдинок за титул чемпіона світу у середній вазі, повідомляє 24 канал.

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Юбенк-молодший розлютився на Усика

Олександр Усик заявив, що боксери показали чудовий бій, але переміг Конор Бенн. Одіозному Крісу Юбенку-молодшому не сподобались слова українського чемпіона.

Британський боксер наголосив, що він завдав вдвічі більше ударів, тому дивно, що Усик подивився бій та подумав, що переміг Бенн. Юбенк-молодший заявив, якщо ці слова українця правда, то він починає вболівати за Даніеля Дюбуа.

Це безумство, для мене це дійсно шок. Я не раз зустрічався з Усиком, у нас завжди були нормальні стосунки, тому я був здивований, коли дізнався про це,

– сказав Юбенк-молодший.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Запланована дата пекельної битви 19 липня 2025 року.

Раніше Соломон Дакрес зробив прогноз на реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Колишній чемпіон світу вважає Короля хевівейту фаворитом у бою.