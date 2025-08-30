Александр Усик 19 июля в третий раз стал абсолютным чемпионом мира, нокаутировав Даниэля Дюбуа. Через несколько дней после этого украинца обязали начать переговоры о бое с обязательным претендентом на пояс WBO Джозефом Паркером, дав срок в месяц для достижения договоренности.

Команда действующего короля хевивейта в начале августа попросила о продлении дедлайна из-за травмы спины у Усика на 90 дней. Всемирная боксерская организация получила "заверенные медицинские заключения" и готова была согласиться, однако сейчас ситуация несколько изменилась, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

Почему WBO усомнилась в проблемах Усика со здоровьем?

WBO приказала действующему чемпиону предоставить обновленную медицинскую документацию. Все из-за появления в сети видео, на которых украинский боксер ведет активную деятельность и выглядит здоровым.

На одном из них он играет в футбол, а на другом – зажег танцем на сцене под песню, которую исполняла Надя Дорофеева на благотворительном ужине. Увидев их, Всемирная боксерская организация требует о повторном обследовании Усика, которое должно состояться до 1 сентября.

С соответствующим письмом к адвокату украинского боксера обратился председатель чемпионского комитета WBO Луис Батиста. Он написал Джону Горнверу, где отметил требования организации:

"Медицинская информация должна быть подробной и подтверждать WBO текущее состояние здоровья господина Усика, прогноз, примерный срок выздоровления и любые другие медицинские доказательства, которые считаются релевантными. Комитет не может допустить дальнейшей задержки или неопределенности без удовлетворительного разъяснения.

Невыполнение этого требования не оставит комитету иного выбора, как принять соответствующие меры в соответствии с правилами и положениями WBO. Аргументы, изложенные в петиции, подкрепленные предоставленными медицинскими документами, теперь могут быть поставлены под сомнение в свете этих новых событий. Визуальные материалы, кажется, противоречат медицинским рекомендациям и заявлениям команды Усика с просьбой приостановить период переговоров относительно обязательного поединка".

Важно. Если медицинские документы не подтвердят серьезности травмы Александра Усика, то с большой вероятностью он потеряет пояс WBO, а с ним и статус абсолютного чемпиона мира.

Напомним, что ранее из-за зажигательного танца украинского боксера уже подколол тренер Джозефа Паркера. Он также поставил под сомнение травму короля хевивейта.