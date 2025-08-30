Олександр Усик 19 липня втретє став абсолютним чемпіоном світу, нокаутувавши Даніеля Дюбуа. Через декілька днів після цього українця зобов'язали розпочати перемовини про бій з обов’язковим претендентом на пояс WBO Джозефом Паркером, давши термін у місяць для досягнення домовленості.

Команда чинного короля хевівейту на початку серпня попросила про продовження дедлайну через травму спини в Усика на 90 днів. Всесвітня боксерська організація отримала "завірені медичні висновки" та готова була погодитися, проте наразі ситуація дещо змінилася, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

Чому WBO засумнівалася у проблемах Усика зі здоров'ям?

WBO наказала чинному чемпіону надати оновлену медичну документацію. Все через появу в мережі відео, на яких український боксер веде активну діяльність і виглядає здоровим.

На одному з них він грає у футбол, а на іншому – запалив танцем на сцені під пісню, яку виконувала Надя Дорофєєва на благодійній вечері. Побачивши їх, Всесвітня боксерська організація вимагає про повторне обстеження Усика, яке має відбутися до 1 вересня.

З відповідним листом до адвоката українського боксера звернувся Голова чемпіонського комітету WBO Луїс Батіста. Він написав Джону Горнверу, де зазначив вимоги організації:

"Медична інформація має бути детальною та підтверджувати WBO поточний стан здоров’я пана Усика, прогноз, приблизний термін одужання та будь-які інші медичні докази, які вважаються релевантними. Комітет не може допустити подальшої затримки або невизначеності без задовільного роз’яснення.

Невиконання цієї вимоги не залишить комітету іншого вибору, як вжити відповідних заходів відповідно до правил і положень WBO. Аргументи, викладені в петиції, підкріплені наданими медичними документами, тепер можуть бути поставлені під сумнів у світлі цих нових подій. Візуальні матеріали, здається, суперечать медичним рекомендаціям і заявам команди Усика з проханням призупинити період переговорів щодо обов’язкового поєдинку".

Важливо. Якщо медичні документи не підтвердять серйозності травми Олександра Усика, то з великою ймовірністю він втратить пояс WBO, а з ним і статус абсолютного чемпіона світу.

Нагадаємо, що раніше через запальний танець українського боксера вже підколов тренер Джозефа Паркера. Він також поставив під сумнів травму короля хевівейту.