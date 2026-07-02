В частности, легендарный американский боксер и бывший чемпион мира в супертяжелом весе Ларри Холмс высказал свое мнение о гипотетическом поединке между Усиком и Мухаммедом Али. Об этом сообщает издание Boxing Scene.

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Смог бы Усик победить Али?

Холмс заявил, что считает фаворитом именно Али. По его словам, решающим фактором стала бы разница в стилях.

Почему Али победил бы Усика? Потому что это совершенно разные стили. Али вышел бы на ринг и сделал именно то, к чему готовился. Я не уверен, что Усик смог бы с этим справиться. Он проигрывал бы с первого же раунда,

– сказал он.

Помимо оценки возможного поединка, американец раскритиковал современное поколение боксеров супертяжелого веса. По его мнению, нынешним спортсменам не хватает характера, выносливости и силы воли, которые были присущи бойцам 70-х и 80-х годов.

Сегодняшним боксерам не хватает того сердца, которое было у бойцов 70-х и 80-х. У нас были решимость и сила воли, чтобы выдерживать по 15 раундов. Нынешние супертяжеловесы просто не смогли бы боксировать 15 раундов. Я уверен, что победил бы их всех. Я всегда был готов. Каждый бой для меня был как последний,

– заявил Холмс.

По мнению американца, сокращение максимальной продолжительности чемпионских поединков с 15 до 12 раундов, а также изменения в подходах к подготовке боксеров негативно повлияли на уровень выносливости современных супертяжеловесов.

Завершает ли Усик профессиональную карьеру?

Он не завершает карьеру в ближайшее время, однако уже приступил к подготовке к своему прощальному бою. В конце июня 39-летний украинский боксер отказался от всех чемпионских поясов, чтобы другие спортсмены получили возможность побороться за титулы и способствовать развитию дивизиона.

В то же время боксер заявил, что планирует провести еще как минимум один крупный поединок, который станет финальным в его профессиональной карьере, своеобразным "last dance".