Усик отказался от пояса WBO: украинец потерял звание абсолютного чемпиона
Александр Усик принял важное решение, которое касается его будущего в боксе. Украинский непобедимый боксер решил освободить свой пояс чемпиона мира по версии WBO в хевивейте.
Александр Усик потерял звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. О соответствующем решении украинского боксера известила Всемирная боксерская организация, сообщает 24 канал со ссылкой на профиль WBO в соцсети Х.
Смотрите также Усик вспомнил о россиянине во время дружеского спарринга с Кроуфордом: демонстративное видео
Как WBO прокомментировала отказ Усика от пояса?
Такой отказ Усика от пояса сделает из Фабио Уордли полноценного чемпиона. Напомним, что именно непобедимый британец владел статусом временного чемпиона. Также Уордли был обязательным соперником по линии WBO и до последнего претендовал на бой с Александром.
WBO чествует его историческую карьеру и называет это уважительной паузой, а не прощанием,
– говорится в публикации организации.
В боксерской организации не стали раскрывать причины такого отказа от титула боксера из Крыма, но в соцсетях WBO отмечается, что такое решение было общим.
Интересно, что промоутер Фрэнк Уоррен в интервью ютуб-каналу Boxing Social лишь недавно сообщил, что совсем скоро WBO санкционирует бой Усик – Вордли.
"Он хочет сразиться, чтобы стать чемпионом мира. Он временный чемпион. Он победил сверхтяжеловеса номер два в мире, и сделал это драматично. Он опасен в любой момент боя. Он может проиграть все 12 раундов, но изменить все благодаря той силе, которую он имеет", – заявлял Уоррен.
Кто может стать следующим соперником Усика?
Напомним, что сначала Усик скрылся от боя с Джозефом Паркером, который до недавнего времени был временным чемпионом мира. 25 октября новозеландец проиграл Вордли и упустил возможность подраться с Александром. Впоследствии еще стало известно, что Паркер сдал положительный текст, а в его организме в день боя с Фабио был найден кокаин.
Сам Вордли вообще уверял, что может нанести первое поражение в карьере украинца на профи-ринге.
Также публично многие боксеры бросали вызов непобедимому украинцу. Среди них были Агит Кабаел, Деонтей Уайлдер, Дерек Чисора. Кроме того, еще и в прессе появлялись имена Энтони Джошуа и даже Тайсона Фьюри, которого Усик отправил на пенсию.
Активно Александру приписывали битву с 20-летним британцем Мозесом Итаумой. Но ни Усик, ни Итаума не хотят выходить в ринг друг против друга.
За спиной Усик 24 победных боя (15 – нокаутом) и ни одного поражения. Боксер из Крыма недавно заявил, что будет продолжать боксировать до 41 года.