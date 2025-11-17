Усик отказался от пояса WBO: украинец потерял звание абсолютного чемпиона

Александр Усик принял важное решение, которое касается его будущего в боксе. Украинский непобедимый боксер решил освободить свой пояс чемпиона мира по версии WBO в хевивейте.

Александр Усик потерял звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. О соответствующем решении украинского боксера известила Всемирная боксерская организация, сообщает 24 канал со ссылкой на профиль WBO в соцсети Х.

Смотрите также Усик вспомнил о россиянине во время дружеского спарринга с Кроуфордом: демонстративное видео

Как WBO прокомментировала отказ Усика от пояса?

Такой отказ Усика от пояса сделает из Фабио Уордли полноценного чемпиона. Напомним, что именно непобедимый британец владел статусом временного чемпиона. Также Уордли был обязательным соперником по линии WBO и до последнего претендовал на бой с Александром.

WBO чествует его историческую карьеру и называет это уважительной паузой, а не прощанием,

– говорится в публикации организации.

В боксерской организации не стали раскрывать причины такого отказа от титула боксера из Крыма, но в соцсетях WBO отмечается, что такое решение было общим.

Интересно, что промоутер Фрэнк Уоррен в интервью ютуб-каналу Boxing Social лишь недавно сообщил, что совсем скоро WBO санкционирует бой Усик – Вордли.

"Он хочет сразиться, чтобы стать чемпионом мира. Он временный чемпион. Он победил сверхтяжеловеса номер два в мире, и сделал это драматично. Он опасен в любой момент боя. Он может проиграть все 12 раундов, но изменить все благодаря той силе, которую он имеет", – заявлял Уоррен.

Кто может стать следующим соперником Усика?