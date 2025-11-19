Усика неожиданно обвинили в основании мирового бокса

Мировая боксерская организация (WBO) 17 ноября известила об отказе Александра Усика от чемпионского пояса. Такой шаг позволил Фабио Уордли, который был обязательным соперником украинца, стать новым чемпионом мира.

После отказа от титула Александр Усик потерял звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Аналитик издания TalkSport высказал свое мнение относительно такого решения украинского боксера, передает 24 Канал со ссылкой на страницу Адама Кеттеролла в соцсети Х.

Стоит внимания Почему Усик отказался от чемпионского пояса без боя: что ждет украинца

Как аналитик отреагировал на отказ Усика от чемпионского пояса?

Кэттеролл заявил, что нет ничего против такого решения Усика и даже добавил, что этот титул вообще не был нужен Александру. В то же время аналитик остался разочарован затягиванием времени от украинца. По его мнению, Усик должен был отказаться от пояса значительно раньше, чтобы дать шанс другим боксерам.

Я не против того, чтобы Усик отказался от пояса WBO, он ему не нужен, чтобы считаться лучшим тяжеловесом планеты. Я просто разочарован тем, что он не сделал этого раньше. Другие бойцы заслуживают услышать: "И новый" на ринге, а не по электронной почте,

– сказал Кэттеролл.

К слову, Александр Красюк, бывший промоутер украинского чемпиона, в комментарии Sport.ua назвал такое решение Усика правильным. Он еще раньше уверял, что не понимает, зачем Александру рисковать всем ради неприбыльного боя с Фабио Уордли.

"Александр поступил правильно – бой с Уордли сейчас не несет в себе никакого смысла: ни спортивного, ни медийного, ни коммерческого", – сказал Красюк.

Усик может потерять еще один пояс?