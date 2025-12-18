С изображением казака: Усик подарил Джошуа презент из Украины – видео встречи

Уже в ночь с 19-го на 20-е декабря 2025 года поклонники увидят долгожданное возвращение в профи-ринг Энтони Джошуа. К поединку против Джейка Пола британец готовился с командой Александра Усика.

Противостояние Джейк Пол – Энтони Джошуа примет Майами (США). Накануне поединка Александр Усик сделал красивый подарок для британского супертяжа, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Оксаны Гнатишин.

Вот это да Семья Усика спасла жизнь маленького украинца: на лечение нужно было 3 миллиона долларов

Какой подарок получил Джошуа от Усика?

Непобедимый украинец подарил Эй Джею вышиванку, но не простую. На спине было изображение украинского казака.

Усик спросил Джошуа, помнит ли он его вышиванку красного цвета, на спине которой был вышит портрет украинского военнопленного Александра Мациевского, которого оккупанты расстреляли после слов "Слава Украине!", и стихотворение, который ему посвятил Усик.

Украинский чемпион рассказал Энтони о том, как в 17-м веке украинские казаки защищали территорию, когда Украины еще не было.

Джошуа понравился презент от Усика и добавил, что ему подобрали удачный размер вышиванки.

Усик подарил вышиванку Джошуа: смотрите видео

Чему команда Усика научила Джошуа?

В комментарии BoxingScene Энтони признался, чему научился у команды Усика. Речь идет не о боксерских навыках.

"Возможно, то, что я стал больше молиться – и это важно. Я научился этому от команды, осознал важность молитвы. Так что да, для меня это важно. Теперь я молюсь больше", – сказал британец.

Отметим, что украинский тренер Егор Голуб готовил Джошуа к бою с Джейком Полом. Также с британцем работал польский специалист по физической подготовке, который работает с Усиком, Якуб Хицки.

Во время открытой тренировки Джошуа 17 декабря в углу британца был замечен Сергей Лапин, директор команды Усика. Энтони рассказал, почему на самом деле решил поработать с командой украинца.

Что известно о бое Пол – Джошуа?