Із зображенням козака: Усик подарував Джошуа презент із України – відео зустрічі

Вже у ніч із 19-го на 20-те грудня 2025 року прихильники побачать довгоочікуване повернення у профі-ринг Ентоні Джошуа. До поєдинку проти Джейка Пола британець готувався із командою Олександра Усика.

Протистояння Джейк Пол – Ентоні Джошуа прийме Маямі (США). Напередодні поєдинку Олександр Усик зробив красивий подарунок для британського супертяжа, пише 24 Канал із посиланням на інстаграм Оксани Гнатишин.

Який подарунок отримав Джошуа від Усика?

Непереможний українець спрезентував Ей Джею вишиванку, але не просту. На спині було зображення українського козака.

Усик запитав Джошуа, чи він пам'ятає його вишиванку червоного кольору, на спині якої був вишитий портрет українського військовополоненого Олександра Мацієвського, якого окупанти розстріляли після слів "Слава Україні!", та вірш, який йому присвятив Усик.

Український чемпіон розповів Ентоні про те, як у 17-му столітті українські козаки захищали територію, коли України ще не було.

Джошуа сподобався презент від Усика та додав, що йому підібрали вдалий розмір вишиванки.

Усик подарував вишиванку Джошуа: дивіться відео

Чого команда Усика навчила Джошуа?

У коментарі BoxingScene Ентоні зізнався, чого навчився у команди Усика. Мова йде не про боксерські навички.

"Можливо, те, що я став більше молитися – і це важливо. Я навчився цьому від команди, усвідомив важливість молитви. Тож так, для мене це важливо. Тепер я молюся більше", – сказав британець.

Відзначимо, що український тренер Єгор Голуб готував Джошуа до бою із Джейком Полом. Також із британцем працював польський спеціаліст із фізичної підготовки, який працює із Усиком, Якуб Хицкі.

Під час відкритого тренування Джошуа 17 грудня у куті британця був помічений Сергій Лапін, директор команди Усика. Ентоні розповів, чому насправді вирішив попрацювати із командою українця.

Що відомо про бій Пол – Джошуа?