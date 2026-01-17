Усик шокировал архивным фото из детства, которые никто не видел: что опубликовал боксер
- Александр Усик празднует 39-й день рождения, поделившись архивным фото из детства в инстаграме, где он изображен с родителями.
- Усик планирует провести бой с Деонтеем Уайлдером, отметив, что из "большой тройки" супертяжеловесов только американский боксер остался небитым им.
В субботу, 17 января, Александр Усик празднует день рождения. Выдающемуся украинскому боксеру исполнилось 39 лет.
Чемпион мира по случаю праздника поделился архивными кадрами из детства. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм Усика.
Каким фото поделился Усик?
Украинский боксер в инстаграме опубликовал уникальный кадр из детства вместе со своими родителями. На фото можно увидеть младенца на руках у отца, а рядом с ними стоит мама Александра.
Усик оставил подпись к фотографии, поблагодарив свою маму за жизнь. Также спортсмен вспомнил и об отце.
Мама, спасибо за свою жизнь. Папа шокирован, что мы здесь,
– написал боксер.
Напомним, что Усик планирует в следующем поединке драться с Деонтеем Уайлдером. Ранее он в интервью Ready to Fight откровенно признался, почему намерен провести бой с американским супертяжеловесом.
"В "большой тройке" были Джошуа, Фьюри и Уайлдер. Джошуа я побил два раза, Фьюри побил два раза, остался один небитый – Уайлдер", – поделился боксер.
Что известно о родителях Усика?
Отец Усика Александр служил в армии СССР и дважды участвовал в войне в Афганистане. Позже папа чемпиона мира работал охранником на стройке.
С мамой будущей звезды бокса Надеждой он познакомился в 1984 году. Тогда она училась в Симферополе.
В конце концов отец привел Усика в бокс и помог ему достичь высот. Однако он не смог увидеть наибольшие успехи сына в ринге – папа спортсмена умер в 2012 году, в котором боксер стал олимпийским чемпионом.
Мама чемпиона мира Надежда проживает в Рыботине на Черниговщине. Там же и похоронен отец "Короля хевивейта".