Усик шокировал архивным фото из детства, которые никто не видел: что опубликовал боксер

В субботу, 17 января, Александр Усик празднует день рождения. Выдающемуся украинскому боксеру исполнилось 39 лет.

Чемпион мира по случаю праздника поделился архивными кадрами из детства. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм Усика.

Каким фото поделился Усик?

Украинский боксер в инстаграме опубликовал уникальный кадр из детства вместе со своими родителями. На фото можно увидеть младенца на руках у отца, а рядом с ними стоит мама Александра.

Усик оставил подпись к фотографии, поблагодарив свою маму за жизнь. Также спортсмен вспомнил и об отце.

Мама, спасибо за свою жизнь. Папа шокирован, что мы здесь,

– написал боксер.

Усик поделился архивным кадром из детства / Фото из инстаграма боксера

Напомним, что Усик планирует в следующем поединке драться с Деонтеем Уайлдером. Ранее он в интервью Ready to Fight откровенно признался, почему намерен провести бой с американским супертяжеловесом.

"В "большой тройке" были Джошуа, Фьюри и Уайлдер. Джошуа я побил два раза, Фьюри побил два раза, остался один небитый – Уайлдер", – поделился боксер.

Что известно о родителях Усика?