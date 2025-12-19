Сдается в аренду: появилось видео имущества Усика, которое отобрала у него Россия

Недавно стало известно, что Александр Усик потерял свое имущество в родном Крыму. Россияне национализировали его недвижимость.

Впоследствии в телеграм-канале пропагандистского "Mash на волне" появилось видео конфискованной квартиры Александра Усика в Крыму. Россияне узнали подробнее о квартире у соседа по дому, информирует 24 Канал.

К теме Россияне конфисковали имущество Усика в Крыму, назвав его "сторонником нацистской идеологии"

Что известно о конфискованной квартире Усика в Крыму?

Этот неназванный сосед рассказал, что квартиру украинского боксера занимал брат его жены. Однако теперь недвижимость сдается в аренду через его друзей, которые остались во временно оккупированном Крыму.

Мужчина заметил, что семья проживала в данной квартире недолго.

Видео квартиры Усика в Крыму, которые отобрали россияне

Данная недвижимость чемпиона мира расположена в элитном районе многоэтажки. Эту квартиру площадью 72 квадратных метра Усик получил за победу на Олимпийских играх в 2012 году в Лондоне. Ее кадастровая стоимость около 54 тысяч долларов (рыночная цена 110 – 120 тысяч долларов).

Почему у Усика забрали имущество?

Так называемый председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в своем телеграмм-канале рассказал о национализации недвижимости украинского боксера. В то же время оккупант не стал конкретизировать относительно вида имущества.

Враг осудил проукраинскую позицию Усика, назвав его "сторонником нацистской идеологии." Боксер неоднократно осуждает СВО (так в России называют войну в Украине) и организует сборы средств на нужды ВСУ.

Где сейчас живет Усик?

Усик сам родом из Симферополя, откуда выехал за два дня до "референдума".

Вместе с семьей боксер проживает под Киевом, где имеет дом. Титулованный спортсмен живет с женой и двумя дочерьми. Зато сыновья Усика от начала большой войны живут в Испании с родителями жены Екатерины.

Напомним, что в начале полномасштабного вторжения россияне оккупировали дом Александра в Ворзеле.

Добавим, что недавно Екатерина Усик помогла закрыть сбор на лечение маленького Матвея.