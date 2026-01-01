"Пока мы рядом друг с другом – нас не сломать": Усик поздравил украинцев с Новым годом

Украинские звезды спорта по доброй традиции встречали Новый год в кругу родных и друзей. Александр Усик проводят зимние праздники с семьей.

Украинский чемпион мира выложил видео в своем инстаграме, в котором поздравил всех с Новым годом. Александр Усик отметил в своей публикации, что сила украинского народа в его единстве, передает 24 Канал.

Как Усик поздравил с Новым годом?

Чемпион добавил, что украинцев никогда и никто не сломает, если все мы будем рядом друг с другом.

2026 – год, в который мы заходим вместе. С верой, с уважением к каждому, кто держит страну на своих плечах и с пониманием: наша сила – в нашем единстве. Давайте помнить, что пока мы рядом друг с другом – нас не сломать. Работаем. Боремся. Выстоим. С Новым годом, дорогие украинцы. Слава Богу и Слава Украине!

– написал боксер.

Усик поздравил всех с Новым годом: смотрите видео

Как с праздником поздравила жена боксера?

Екатерина Усик также присоединилась к поздравлениям. Любимая боксера выложила несколько фотографий с семейного новогоднего вечера. Как видим, что титулованный боец встретил Новый год с женой и двумя дочерьми – старшей Елизаветой и младшей Марией.

Отметим, что обе дочери боксера продолжают жить в Украине. Зато оба сына Усика с начала полномасштабного вторжения живут в Испании вместе с родителями Екатерины. Там они делают свои первые серьезные шаги в дзюдо.

Новый год – это не об идеальных планах. Это о тепле, о людях рядом, о надежде даже после сложного года Пусть в Новом году будет больше объятий, искренних разговоров, спокойных вечеров и моментов. Пусть мечты не пугают, а находят дорогу. Желаю мира, внутренней гармонии, любви и вдохновения на 2026 год,

– написала Екатерина в своем инстаграме.

Как семья Усика встречала Новый год / Фото из инстаграма жены боксера Екатерины

Что может принести 2026-й год для Усика?