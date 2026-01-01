Український чемпіон світу виклав відео у своєму інстаграмі, у якому привітав усіх із Новим роком. Олександр Усик відзначив у своїй публікації, що сила українського народу у його єдиності, передає 24 Канал.

Як Усик привітав із Новим роком?

Чемпіон додав, що українців ніколи і ніхто не зламає, якщо усі ми будемо поруч один із одним.

2026 – рік, у який ми заходимо разом. З вірою, з повагою до кожного, хто тримає країну на своїх плечах та з розумінням: наша сила – в нашій єдності. Давайте памʼятати, що поки ми поруч одне з одним – нас не зламати. Працюємо. Боремось. Вистоїмо. З Новим роком, дорогі українці. Слава Богу та Слава Україні!

– написав боксер.

Усик привітав усіх із Новим роком: дивіться відео

Як зі святом привітала дружина боксера?

Катерина Усик також долучилась до привітань. Кохана боксера виклала декілька світлин із сімейного новорічного вечора. Як бачимо, що титулований боєць зустрів Новий рік із дружиною та двома доньками – старшою Єлизаветою та молодшою Марією.

Відзначимо, що обидві доньки боксера продовжують жити в Україні. Натомість обидва сини Усика від початку повномасштабного вторгнення живуть в Іспанії разом із батьками Катерини. Там вони роблять свої перші серйозні кроки у дзюдо.

Новий рік – це не про ідеальні плани. Це про тепло, про людей поруч, про надію навіть після складного року Нехай у Новому році буде більше обіймів, щирих розмов, спокійних вечорів і моментів. Нехай мрії не лякають, а знаходять дорогу. Бажаю миру, внутрішньої гармонії, любові та натхнення на 2026 рік,

– написала Катерина у своєму інстаграмі.

Як сім'я Усика зустрічала Новий рік / Фото з інстаграму дружини боксера Катерини

Що може принести 2026-й рік для Усика?