Украинский чемпион мира выложил видео в своем инстаграме, в котором поздравил всех с Новым годом. Александр Усик отметил в своей публикации, что сила украинского народа в его единстве, передает 24 Канал.
Как Усик поздравил с Новым годом?
Чемпион добавил, что украинцев никогда и никто не сломает, если все мы будем рядом друг с другом.
2026 – год, в который мы заходим вместе. С верой, с уважением к каждому, кто держит страну на своих плечах и с пониманием: наша сила – в нашем единстве. Давайте помнить, что пока мы рядом друг с другом – нас не сломать. Работаем. Боремся. Выстоим. С Новым годом, дорогие украинцы. Слава Богу и Слава Украине!
– написал боксер.
Усик поздравил всех с Новым годом: смотрите видео
Как с праздником поздравила жена боксера?
Екатерина Усик также присоединилась к поздравлениям. Любимая боксера выложила несколько фотографий с семейного новогоднего вечера. Как видим, что титулованный боец встретил Новый год с женой и двумя дочерьми – старшей Елизаветой и младшей Марией.
Отметим, что обе дочери боксера продолжают жить в Украине. Зато оба сына Усика с начала полномасштабного вторжения живут в Испании вместе с родителями Екатерины. Там они делают свои первые серьезные шаги в дзюдо.
Новый год – это не об идеальных планах. Это о тепле, о людях рядом, о надежде даже после сложного года Пусть в Новом году будет больше объятий, искренних разговоров, спокойных вечеров и моментов. Пусть мечты не пугают, а находят дорогу. Желаю мира, внутренней гармонии, любви и вдохновения на 2026 год,
– написала Екатерина в своем инстаграме.
Как семья Усика встречала Новый год / Фото из инстаграма жены боксера Екатерины
Что может принести 2026-й год для Усика?
В конце 2025 года украинский боксер выразил желание провести бой против Деонтея Уайлдера. Сам Усик уже сообщил, что сейчас идут переговоры и анонсировал, что он может вернуться в ринг уже летом 2026-го.
Ранее менеджер украинца Эгис Климас в интервью The National назвал вероятный срок и место проведения боя Усик – Уайлдер. Речь шла о конце апреля или начале мая. А среди мест проведения вечера бокса рассматривается Лас-Вегас или Лос-Анджелес.
Александр хочет сделать из боя против Уайлдера добровольную защиту пояса чемпиона мира по версии WBC.
Значительно ранее украинец заявлял, что в 2026-м хотел бы провести бой в октагоне по правилам смешанных единоборств с Джейком Полом.